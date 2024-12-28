Апелляция «Астон Виллы» на дисквалификацию Дурана отклонена. Форвард пропустит 3 матча за наступ шипами на спину Шеру
Джон Дуран пропустит следующие три матча «Астон Виллы».
Бирмингемскому клубу отказали в апелляции, сообщает журналист The Athletic Джейкоб Тансвелл.
Футбольная ассоциация Англии оставила в силе трехматчевую дисквалификацию Дурана за грубое поведение.
Напомним, нападающий «Астон Виллы» получил прямую красную карточку в матче 18-го тура АПЛ за то, что при падении наступил шипами на спину Фабиану Шеру из «Ньюкасла».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Джейкоба Тансвелла
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