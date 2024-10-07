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Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030-го. У форварда 6 голов в 10 матчах сезона

Джон Дуран продлил контракт с «Астон Виллой».

Клуб из Бирмингема объявил о подписании нового соглашения с 20-летним нападающим. Оно рассчитано до 2030 года. 

В текущем сезоне колумбиец провел 10 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей. Подробная статистика игрока – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoДжон Дуран
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