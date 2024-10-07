Дуран продлил контракт с «Астон Виллой» до 2030-го. У форварда 6 голов в 10 матчах сезона

Джон Дуран продлил контракт с «Астон Виллой».

Клуб из Бирмингема объявил о подписании нового соглашения с 20-летним нападающим. Оно рассчитано до 2030 года.

В текущем сезоне колумбиец провел 10 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей. Подробная статистика игрока – здесь .