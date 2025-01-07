«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
По информации Diario Sport, каталонцы провели встречу с агентом нападающего «Астон Виллы» в Барселоне.
Отмечается, что обсуждение возможности трансфера состоялось в рамках планирования состава команды на следующий сезон. Планы приобретения игроков будут зависеть от разрешения ситуации с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктором.
Подчеркивается, что целью встречи с представителем Дурана было установить контакт, а не начать какие-либо переговоры. Сейчас «блауграна» старается следить за потенциальными трансферными ценами, но на данный момент не планирует принимать никаких решений.
Рыночная стоимость 21-летнего форварда составляет 40 миллионов евро, а его контракт с «Астон Виллой» был продлен в октябре до 2030 года. Ожидается, что английская сторона потребует сумму не ниже 60-70 млн евро за игрока.
В этом сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей и забил 7 голов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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