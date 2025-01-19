Ла Лига и «Барса» осудили расизм в адрес Бальде
Ла Лига и «Барселона» осудили расизм в адрес Алекса Бальде.
Защитник «Барселоны» подвергся расизму во время гостевого матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:1). Бальде рассказал, что сообщил об этом судье.
«Присоединяйтесь к нам и скажите нет расизму. Это проблема, которую мы должны искоренить в нашем футболе», – говорится в сообщении Ла Лиги.
«Расизму нет места. Мы на сто процентов с тобой, Бальде», – написали в аккаунте «Барселоны».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
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