Мареска о судействе в матчах «Челси»: «Нам не дали пенальти две или три игры назад, а потом прислали письмо с извинениями – нам это не нужно. Мы не будем ничего менять, нам не должно быть стыдно»
Энцо Мареска раскритиковал судейство в матчах «Челси».
«Я помню, как две или три игры назад они не назначали пенальти, а потом мы получили письмо [от PGMOL] с извинениями [и подтверждением], что это должен был быть пенальти. Но нам не нужны извинения».
О поведении игроков
«На днях в матче с «Борнмутом» должна была быть красная карточка (Дэвиду Бруксу, схватившему за волосы Марка Кукурелью – Спортс’’). Мы не собираемся ничего менять.
Ни нам, ни клубу за это не стыдно. За это должно быть стыдно кому-то другому, но не нам. Я люблю своих игроков, всех до единого», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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