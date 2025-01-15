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  • Мареска о Бруксе, схватившем Кукурелью за волосы: «Если нет намерения сыграть в мяч – это красная, он хотел удержать Марка. Надеюсь, «Челси» будет больше везти с рефери»
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Мареска о Бруксе, схватившем Кукурелью за волосы: «Если нет намерения сыграть в мяч – это красная, он хотел удержать Марка. Надеюсь, «Челси» будет больше везти с рефери»

Энцо Мареска недоволен судейством в матче с «Борнмутом».

На 52-й минуте матча АПЛ (2:2) полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс помешал Марку Кукурелье убежать, схватив его за волосы. Главный арбитр матча Роберт Джонс после просмотра видеоповтора не стал удалять хавбека «Борнмута» и показал ему желтую карточку.

«Я много раз говорил: если нет намерения сыграть в мяч, это красная карточка. Они должны это объяснить. Если дают желтую, это значит, что что-то произошло.

Как можно утверждать, что это было неопасно? Его намерение было лишь в том, чтобы удержать Марка Кукурелью. На мой взгляд, это красная карточка. Надеюсь, в будущем нам будет больше везти с рефери», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoБорнмут
logoДэвид Брукс
Роберт Джонс судья
logoЭнцо Мареска
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