Мареска о Бруксе, схватившем Кукурелью за волосы: «Если нет намерения сыграть в мяч – это красная, он хотел удержать Марка. Надеюсь, «Челси» будет больше везти с рефери»
Энцо Мареска недоволен судейством в матче с «Борнмутом».
На 52-й минуте матча АПЛ (2:2) полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс помешал Марку Кукурелье убежать, схватив его за волосы. Главный арбитр матча Роберт Джонс после просмотра видеоповтора не стал удалять хавбека «Борнмута» и показал ему желтую карточку.
«Я много раз говорил: если нет намерения сыграть в мяч, это красная карточка. Они должны это объяснить. Если дают желтую, это значит, что что-то произошло.
Как можно утверждать, что это было неопасно? Его намерение было лишь в том, чтобы удержать Марка Кукурелью. На мой взгляд, это красная карточка. Надеюсь, в будущем нам будет больше везти с рефери», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем