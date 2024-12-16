Кукурелью удалили после матча с «Брентфордом»: он толкнул Шаде в спину и получил 2-ю желтую. Первая карточка у защитника «Челси» была на 95-й
Марк Кукурелья получил красную карточку после завершения матча с «Брентфордом».
«Челси» победил в матче АПЛ со счетом 2:1. Испанский защитник «синих» забил первый гол в игре.
На 95-й минуте Кукурелья получил желтую карточку за фол на Фабиу Карвалью.
После финального свистка Марк поучаствовал в стычке игроков, в ходе которой толкнул Кевина Шаде рукой в спину. За это арбитр Питер Бэнкс показал защитнику вторую карточку. Шаде тоже получил желтую.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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