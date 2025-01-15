Хавбек «Борнмута» Джонс схватил Кукурелью за волосы во 2-м тайме матча с «Челси». Судья после ВАР показал желтую

Игрок «Борнмута» схватил Марка Кукурелью за волосы и избежал удаления.

«Челси » и «Борнмут » сыграли вничью (2:2) в 21-м туре АПЛ.

На 52-й минуте матча полузащитник гостей Дэвид Брукс помешал Кукурелье убежать, схватив его за волосы. Главный арбитр матча Роберт Джонс после просмотра видеоповтора не стал удалять хавбека «Борнмута» и показал ему желтую карточку.

«ВАР рекомендовал провести проверку на месте на предмет возможной красной карточки Бруксу за агрессивное поведение.

После проверки судья посчитал фол на Кукурелье неосторожным действием, а не агрессивным поведением, и показал Бруксу желтую карточку», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ .

Изображение: кадр из трансляции