Хавбек «Борнмута» Джонс схватил Кукурелью за волосы во 2-м тайме матча с «Челси». Судья после ВАР показал желтую
Игрок «Борнмута» схватил Марка Кукурелью за волосы и избежал удаления.
«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) в 21-м туре АПЛ.
На 52-й минуте матча полузащитник гостей Дэвид Брукс помешал Кукурелье убежать, схватив его за волосы. Главный арбитр матча Роберт Джонс после просмотра видеоповтора не стал удалять хавбека «Борнмута» и показал ему желтую карточку.
«ВАР рекомендовал провести проверку на месте на предмет возможной красной карточки Бруксу за агрессивное поведение.
После проверки судья посчитал фол на Кукурелье неосторожным действием, а не агрессивным поведением, и показал Бруксу желтую карточку», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
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