Защитник «Лестера» Коуди о контракте Холанда: «Лучший в мире во всем, что он делает. Это будут тяжелые несколько лет для некоторых. Играя против него, вы должны быть включены 90 минут»

Конор Коуди высказался о продлении контракта Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».

На прошлой неделе клуб официально объявил о новом соглашении с 24-летним форвардом. Срок – до 2034 года.

«Я никогда не видел такого длительного контракта, но он невероятный нападающий. Я думаю, он нам нужен в Премьер-лиге из-за того, что он привносит.

Это будут тяжелые несколько лет для некоторых людей. Играя против Эрлинга Холанда , вы должны быть включены в течение 90 минут,

Он буквально лучший в мире во всем, что он делает», – сказал защитник «Лестера ».

Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»