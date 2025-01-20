Защитник «Лестера» Коуди о контракте Холанда: «Лучший в мире во всем, что он делает. Это будут тяжелые несколько лет для некоторых. Играя против него, вы должны быть включены 90 минут»
Конор Коуди высказался о продлении контракта Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».
На прошлой неделе клуб официально объявил о новом соглашении с 24-летним форвардом. Срок – до 2034 года.
«Я никогда не видел такого длительного контракта, но он невероятный нападающий. Я думаю, он нам нужен в Премьер-лиге из-за того, что он привносит.
Это будут тяжелые несколько лет для некоторых людей. Играя против Эрлинга Холанда, вы должны быть включены в течение 90 минут,
Он буквально лучший в мире во всем, что он делает», – сказал защитник «Лестера».
Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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