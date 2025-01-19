Холанд забил 4 гола в 4 последних матчах. С 17 мячами форвард «Сити» идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ, у Салаха на один больше
Эрлинг Холанд поучаствовал в разгроме «Ипсвича».
Нападающий «Манчестер Сити» забил пятый мяч своей команды в игре 22-го тура АПЛ. Это произошло на 57-й минуте после передачи вингера Жереми Доку.
В последних четырех играх норвежец отметился четырьмя голами. Всего на его счету 17 результативных ударов в текущем чемпионате, он уступает только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» (18).
Подробно со статистикой Холанда, недавно продлившего контракт до 2034 года, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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