Холанд забил 4 гола в 4 последних матчах. С 17 мячами форвард «Сити» идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ, у Салаха на один больше

Эрлинг Холанд поучаствовал в разгроме «Ипсвича».

Нападающий «Манчестер Сити » забил пятый мяч своей команды в игре 22-го тура АПЛ . Это произошло на 57-й минуте после передачи вингера Жереми Доку .

В последних четырех играх норвежец отметился четырьмя голами. Всего на его счету 17 результативных ударов в текущем чемпионате, он уступает только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» (18).

Подробно со статистикой Холанда , недавно продлившего контракт до 2034 года, можно ознакомиться здесь .