Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»
Лучший бомбардир двух предыдущих чемпионатов Англии заключил с «Манчестер Сити» новый договор, рассчитанный на 10 лет.
«Дорогие защитники. Я много думал о последних годах, проведенных вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения. Это естественно.
Да, у нас были свои битвы, но вы подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией себя. Хотя порой обстановка может накаляться, иногда нам всем нужно расслабиться (let our hair down, буквально – распустить волосы; на этих словах демонстрируется гол Холанда «Арсеналу» с распущенными волосами – Спортс”).
Как бы там ни было, в последнее время ходит много слухов, и я могу это понять. Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Иначе говоря, вы дополняете меня.
Так что мне остается сказать одно: простите, я остаюсь», – пишет форвард в письме соперникам, повторяя текст вслух.
😲 Новый контракт Холанда с «Сити» – на 10 лет! Все о необычной сделке
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