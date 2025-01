Холанд «написал письмо» защитникам АПЛ, продлив контракт с «Сити»: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь»

Эрлинг Холанд принес извинения защитникам клубов АПЛ за продление контракта.

Лучший бомбардир двух предыдущих чемпионатов Англии заключил с «Манчестер Сити » новый договор, рассчитанный на 10 лет.

«Дорогие защитники. Я много думал о последних годах, проведенных вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения. Это естественно.

Да, у нас были свои битвы, но вы подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией себя. Хотя порой обстановка может накаляться, иногда нам всем нужно расслабиться (let our hair down, буквально – распустить волосы; на этих словах демонстрируется гол Холанда «Арсеналу» с распущенными волосами – Спортс”).

Как бы там ни было, в последнее время ходит много слухов, и я могу это понять. Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Иначе говоря, вы дополняете меня.

Так что мне остается сказать одно: простите, я остаюсь», – пишет форвард в письме соперникам, повторяя текст вслух.

😲 Новый контракт Холанда с «Сити» – на 10 лет! Все о необычной сделке