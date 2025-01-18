Блогер Голдбридж о Холанде: «Ведет себя так, будто он Роналду или Месси, но оставь его без мяча – и толку будет как от шоколадного чайника»
Блогер Марк Голдбридж резко отозвался об Эрлинге Холанде.
Норвежский нападающий, продлив контракт с «Манчестер Сити», снялся в ролике, в котором «пишет письмо» защитникам АПЛ: «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь».
Голдбридж посчитал, что Холанд слишком высокого мнения о себе.
«Ведет себя так, будто он Роналду или Месси, хотя на самом деле он современный Гари Линекер.
Оставь его без мяча – и пользы от него будет примерно столько же, сколько от шоколадного чайника», – написал блогер, поддерживающий «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Марка Голдбриджа
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