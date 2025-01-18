Блогер Голдбридж о Холанде: «Ведет себя так, будто он Роналду или Месси, но оставь его без мяча – и толку будет как от шоколадного чайника»

Блогер Марк Голдбридж резко отозвался об Эрлинге Холанде.

Норвежский нападающий, продлив контракт с «Манчестер Сити », снялся в ролике, в котором «пишет письмо» защитникам АПЛ : «Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом, но мы нужны друг другу. Простите, я остаюсь».

Голдбридж посчитал, что Холанд слишком высокого мнения о себе.

«Ведет себя так, будто он Роналду или Месси , хотя на самом деле он современный Гари Линекер.

Оставь его без мяча – и пользы от него будет примерно столько же, сколько от шоколадного чайника», – написал блогер, поддерживающий «Манчестер Юнайтед».