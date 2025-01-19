Питер Крауч: «Холанд побьет все рекорды в АПЛ. Он станет только сильнее»
Питер Крауч считает, что Эрлинг Холанд побьет все рекорды в АПЛ.
«Я не знаю, почему контракт такой длинный. Но я полностью понимаю шаг с точки зрения «Ман Сити». Для них это выгодно. В контракте нет отступных, поэтому они сохранят актив на 10 лет.
Холанд не ослабеет, а станет только лучше. Он уже стал абсолютным откровением с момента перехода в АПЛ. Я думаю, он побьет все рекорды. Посмотрите на 260 голов Алана Ширера в АПЛ. Теперь его рекорд в опасности.
Алан был очень рад, когда Кейн ушел, но, думаю, Холанд побьет все рекорды», – сказал экс-футболист сборной Англии.
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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