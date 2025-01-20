Александр Кержаков: «По-хорошему завидую спартаковцам – в любой момент Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Романцеву»
Александр Кержаков рассказал, к кому из тренеров обратился бы за советом.
— В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был?
— Юрий Андреевич Морозов.
— Что хотели бы обсудить?
— Я бы хотел, чтобы Юрий Андреевич рассказал мне все, что знает как тренер. По-хорошему завидую спартаковцам – в любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву, о чем они сами рассказывали. А у меня такой возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет.
Конечно, еще хотел бы пообщаться с Валерием Васильевичем Лобановским. Но Морозов — человек, который дал мне дорогу в большую футбольную жизнь, – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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