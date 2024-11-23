Карпин прошел блиц-опрос: «Эмери или Карпин? Эмери. Федун или Арутюнянц? Арутюнянц. «Ростов» или рай? «Ростов»

Валерий Карпин прошел блиц-опрос о футболе и о жизни.

Главному тренеру «Ростова » и сборной России было необходимо выбрать один из двух предложенных вариантов ответа.

– Красное или желтое?

– «Спартак » или «Ростов»? Желтое.

– Блондинки или брюнетки?

– Без разницы. Не зависит от цвета волос.

– «Барселона» или «Реал»?

– «Реал».

– ЦСКА или «Зенит»?

– «Зенит ».

– «Зенит» или «Спартак»?

– «Спартак».

– Глебов или Кариока?

– Глебов .

– Федун или Арутюнянц?

– Арутюнянц.

– Эмери или Карпин?

– Эмери .

– Семья или футбол?

– Семья.

– Вечная жизнь или вечная слава?

– Вечная жизнь.

– «Ростов» или рай?

– «Ростов», – сказал Валерий Карпин .

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