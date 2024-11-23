Карпин прошел блиц-опрос: «Эмери или Карпин? Эмери. Федун или Арутюнянц? Арутюнянц. «Ростов» или рай? «Ростов»
Главному тренеру «Ростова» и сборной России было необходимо выбрать один из двух предложенных вариантов ответа.
– Красное или желтое?
– «Спартак» или «Ростов»? Желтое.
– Блондинки или брюнетки?
– Без разницы. Не зависит от цвета волос.
– «Барселона» или «Реал»?
– «Реал».
– ЦСКА или «Зенит»?
– «Зенит».
– «Зенит» или «Спартак»?
– «Спартак».
– Глебов или Кариока?
– Глебов.
– Федун или Арутюнянц?
– Арутюнянц.
– Эмери или Карпин?
– Эмери.
– Семья или футбол?
– Семья.
– Вечная жизнь или вечная слава?
– Вечная жизнь.
– «Ростов» или рай?
– «Ростов», – сказал Валерий Карпин.
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