  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин прошел блиц-опрос: «Эмери или Карпин? Эмери. Федун или Арутюнянц? Арутюнянц. «Ростов» или рай? «Ростов»
7

Карпин прошел блиц-опрос: «Эмери или Карпин? Эмери. Федун или Арутюнянц? Арутюнянц. «Ростов» или рай? «Ростов»

Валерий Карпин прошел блиц-опрос о футболе и о жизни.

Главному тренеру «Ростова» и сборной России было необходимо выбрать один из двух предложенных вариантов ответа.

– Красное или желтое?

– «Спартак» или «Ростов»? Желтое.

– Блондинки или брюнетки?

– Без разницы. Не зависит от цвета волос.

– «Барселона» или «Реал»?

– «Реал».

– ЦСКА или «Зенит»?

– «Зенит».

– «Зенит» или «Спартак»?

– «Спартак».

– Глебов или Кариока?

Глебов.

– Федун или Арутюнянц?

– Арутюнянц.

– Эмери или Карпин?

Эмери.

– Семья или футбол?

– Семья.

– Вечная жизнь или вечная слава?

– Вечная жизнь.

– «Ростов» или рай?

– «Ростов», – сказал Валерий Карпин.

Карпин после пяти дочерей хочет сына: «Правильно понимаете»

Карпин назвал Семака лучшим тренером в России: «Отталкиваясь от результата. Если назову другого, скажут: «Он же выиграл шесть раз подряд чемпионат»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoЛеонид Федун
logoРостов
logoЦСКА
logoРафаэл Кариока
logoСборная России по футболу
Арташес Арутюнянц
logoЗенит
logoСпартак
logoУнаи Эмери
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Глебов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о задаче «Ростова» не вылететь и том, почему не претендуют на большее: «С какого перепугу? На что большее? Выполним задачу спастись от стыков, будет задача оказаться как можно выше»
11вчера, 17:18
Карпин о том, что «Спартак» хочет Глебова: «Я, может, самолет хочу, но денег нет. Что значит «пересидел по уровню»? Он что, Месси?»
13вчера, 15:37
Карпин о том, что «Ростов» ездит на матчи РПЛ на поездах и автобусах: «Очень тяжело, но никто же не умер. То, что мы привыкли – бред сумасшедшего, невозможно привыкнуть»
27вчера, 13:57
Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»
114вчера, 12:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, опередив «Краснодар» в 16-м туре
3 минуты назад
Угальде забил «Локомотиву», накрыв Лантратова при попытке выноса. Мяч отскочил в ворота от ноги форварда «Спартака»
18 минут назад
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ – 11 побед, 5 ничьих. Команда Мусаева упустила лидерство в лиге
2310 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Локомотива», «Краснодар» сыграл вничью с «Химками», «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА уступил «Ростову»
120812 минут назадLive
«Краснодар» упустил победу над «Химками», пропустив с пенальти на 94-й – 2:2
2513 минут назад
«Спартак» – «Локомотив». 2:0 – Угальде сделал дубль к 21-й! Онлайн-трансляция
8315 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» играет с «Алавесом», «Валенсия» победила «Бетис»
1623 минуты назадLive
Гвардиола о 115 нарушениях: «75% клубов хотят, чтобы «Сити» понизили в классе. Я знаю, что они делают за кулисами»
1929 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенал» принимает «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
8237 минут назадLive
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
38 минут назадСпецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Алавес». 0:1 – Гуриди забил с пенальти. Онлайн-трансляция
114 минут назадLive
Семак о словах Москвичева про игровое время воспитанников в «Зените»: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и играет. Мне кажется, мы даем такую возможность, ею нужно пользоваться»
117 минут назад
У Энцо 11 фэнтези-очков против «Лестера». Полузащитник «Челси» забил впервые в сезоне АПЛ
21 минуту назадФэнтези
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». 1:0 – Сака забил на 15-й. Онлайн-трансляция
923 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Халиджем»
2523 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург». 2:0 – Нмеча забил. Онлайн-трансляция
227 минут назадLive
Копа Судамерикана. Финал. «Расинг» Авельянеда против «Крузейро»
228 минут назад
«Байер» – «Хайденхайм». 2:2 – Паласиос забил на 30-й, Шик – на 32-й. Онлайн-трансляция
135 минут назадLive
Первая лига. «Урал» победил «Аланию», «Арсенал» уступил «Тюмени», «Балтика» против «Родины», «Енисей» и «Шинник» не забили голов
1038 минут назад
Караваев о том, что вызывает у него отвращение: «Хамство. Когда молодежь ругается матом, пьет, курит и не уважает старших – это бросается в глаза»
1051 минуту назад