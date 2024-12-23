«Карпин — ведущий тренер страны, не уступающий ни Семаку, ни Станковичу, ни Мусаеву. Он жесткий. Если кто-то не выполняет требования, то присаживается на лавку». Стрепетов о работе в сборной
«В 2024 году я бы отметил весь цикл сборной России и работу Валерия Георгиевича. Он ведет серьезную работу по просмотру молодых и одаренных ребят. Очень важно, что двери в национальной команде открыты. Мы видим, что большая конкуренция во вратарской линии. У нас мощная российская вратарская школа. Это отмечает и тренер вратарей Кафанов.
Стоит отметить игру в обороне. Выступая за сборную, очень сильно прибавил Осипенко. Игрок стал высокого уровня как в обороне, так и при подключениях в атаку. Мы видим, что раскрывается молодежь.
Матчи с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0) были показателями нашей игры. Ребята серьезно и профессионально отнеслись к этим играм. Отмечаем отзывы футболистов, игроки прислушиваются к требованиям главного тренера.
Карпин — ведущий тренер страны, не уступающий ни Семаку, ни Станковичу, ни Мусаеву. Он жесткий. Если кто-то не выполняет требования, то присаживается на лавку», — сказал бывший футболист «Зенита».
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