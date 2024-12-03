Связка Аршавина и Кержакова – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам по подсчетам Спортса’’ и «СЭ». На 2-м месте – Лоськов и Сычев
Спортс’’ и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов проверили данные лучших ассистентов чемпионата России, а также пересмотрели ассисты Александра Кержакова.
Андрей Аршавин отдал Александру Кержакову 18 голевых передач. Связка бывших игроков «Зенита» – лучшая в истории чемпионата России по числу результативных пасов. При этом Кержаков 10 раз ассистировал Аршавину, это третий результат (наравне со связками Дзагоев – Думбия и Лоськов – Евсеев).
На втором месте идет связка Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева: лучший ассистент в истории чемпионата России 14 раз сделал голевую передачу на бывшего форварда «Локомотива».
Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»
Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й
У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова
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