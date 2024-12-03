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  • Связка Аршавина и Кержакова – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам по подсчетам Спортса’’ и «СЭ». На 2-м месте – Лоськов и Сычев
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Связка Аршавина и Кержакова – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам по подсчетам Спортса’’ и «СЭ». На 2-м месте – Лоськов и Сычев

Связка Аршавин – Кержаков – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам.

Спортс’’ и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов проверили данные лучших ассистентов чемпионата России, а также пересмотрели ассисты Александра Кержакова.

Андрей Аршавин отдал Александру Кержакову 18 голевых передач. Связка бывших игроков «Зенита» – лучшая в истории чемпионата России по числу результативных пасов. При этом Кержаков 10 раз ассистировал Аршавину, это третий результат (наравне со связками ДзагоевДумбия и Лоськов – Евсеев).

На втором месте идет связка Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева: лучший ассистент в истории чемпионата России 14 раз сделал голевую передачу на бывшего форварда «Локомотива».

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoСпортс
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Сычев
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
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