Связка Аршавина и Кержакова – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам по подсчетам Спортса’’ и «СЭ». На 2-м месте – Лоськов и Сычев

Связка Аршавин – Кержаков – лучшая в истории чемпионата России по голевым пасам.

Спортс’’ и «Спорт-Экспресс » провели совместное исследование , чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов проверили данные лучших ассистентов чемпионата России, а также пересмотрели ассисты Александра Кержакова .

Андрей Аршавин отдал Александру Кержакову 18 голевых передач. Связка бывших игроков «Зенита » – лучшая в истории чемпионата России по числу результативных пасов. При этом Кержаков 10 раз ассистировал Аршавину, это третий результат (наравне со связками Дзагоев – Думбия и Лоськов – Евсеев).

На втором месте идет связка Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева: лучший ассистент в истории чемпионата России 14 раз сделал голевую передачу на бывшего форварда «Локомотива».

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й

У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова