Тренер «Лас-Пальмаса» Мартинес про 1:4 с «Реалом»: «Если Мбаппе хорош, когда не в форме, то представьте его, когда он в порядке. На этом поле вы будете наказаны за все ошибки»
Главный тренер «Лас-Пальмаса» высказался после поражения от «Реала».
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» (4:1) в домашнем матче 20-го тура Ла Лиги. Мбаппе сделал дубль в 1-м тайме.
«Если Мбаппе хорош, когда он не в форме, то представьте его, когда он в порядке.
Мы воспринимаем этот матч как испытание. Мы провели игру не так, как хотели, потому что на этом поле вы будете наказаны за все свои ошибки», – сказал Диего Мартинес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем