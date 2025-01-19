Тренер «Лас-Пальмаса» Мартинес про 1:4 с «Реалом»: «Если Мбаппе хорош, когда не в форме, то представьте его, когда он в порядке. На этом поле вы будете наказаны за все ошибки»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» высказался после поражения от «Реала».

«Реал » разгромил «Лас-Пальмас » (4:1) в домашнем матче 20-го тура Ла Лиги . Мбаппе сделал дубль в 1-м тайме.

«Если Мбаппе хорош, когда он не в форме, то представьте его, когда он в порядке.

Мы воспринимаем этот матч как испытание. Мы провели игру не так, как хотели, потому что на этом поле вы будете наказаны за все свои ошибки», – сказал Диего Мартинес .