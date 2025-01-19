Карло Анчелотти: «Мбаппе – лучший центрфорвард мира. Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум»

Карло Анчелотти назвал уникальный навык Килиана Мбаппе.

Сегодня форвард «Реала» отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса » (4:1) в 20-м туре Ла Лиги .

«Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге.

Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум», – сказал главный тренер «Реала ».