Карло Анчелотти: «Мбаппе – лучший центрфорвард мира. Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум»
Карло Анчелотти назвал уникальный навык Килиана Мбаппе.
Сегодня форвард «Реала» отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги.
«Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге.
Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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