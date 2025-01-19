Мбаппе сделал дубль в матче с «Лас-Пальмасом». У Килиана 17 голов и 4 ассиста в 30 играх за «Реал»
Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Лас-Пальмасом».
Форвард «Реала» сравнял счет с пенальти на 18-й минуте матча с «Лас-Пальмасом» в 20-м туре Ла Лиги, а затем вновь отличился на 36-й минуте после паса Родриго.
Мбаппе забивает за «Реал» в 3-м матче подряд – ранее он делал это в играх с «Сельтой» в Кубке Испании (5:2) и с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).
Всего на счету Мбаппе 17 голов и 4 ассиста в 30 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
«Реал» – «Лас-Пальмас». 3:1 – Мбаппе сделал дубль, Фабиу Силва открыл счет на 28-й секунде! Онлайн-трансляция
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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