Мбаппе сделал дубль в матче с «Лас-Пальмасом». У Килиана 17 голов и 4 ассиста в 30 играх за «Реал»

Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Лас-Пальмасом».

Форвард «Реала » сравнял счет с пенальти на 18-й минуте матча с «Лас-Пальмасом » в 20-м туре Ла Лиги , а затем вновь отличился на 36-й минуте после паса Родриго.

Мбаппе забивает за «Реал» в 3-м матче подряд – ранее он делал это в играх с «Сельтой» в Кубке Испании (5:2) и с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:5).

Всего на счету Мбаппе 17 голов и 4 ассиста в 30 матчах за «Реал» во всех турнирах. Подробную статистику Килиана можно найти здесь .

«Реал» – «Лас-Пальмас». 3:1 – Мбаппе сделал дубль, Фабиу Силва открыл счет на 28-й секунде! Онлайн-трансляция