Мбаппе о том, что «Бернабеу» скандировал его имя после дубля «Лас-Пальмасу»: «Это мечта, я счастлив. В «Реале» собраны лучшие, теперь мы зависим только от себя, потому что идем первыми»
– Этот матч был важен для нас, мы знали, что произошло вчера в играх «Барселоны» и «Атлетико». Мы хотели победить – и победили. Сложно, когда пропускаешь так рано, но команда правильно отреагировала. Думаю, все фанаты «Реала» остались довольны игрой, ведь мы вышли на первое место.
Мы проиграли Суперкубок Испании, для нас тот матч был очень важен, поскольку это был финал. В Кубке Испании мы играли хорошо, но допустили ошибки и довели дело до дополнительного времени, однако нам хватило характера для того, чтобы победить. Сейчас мы выиграли еще один важный матч и теперь зависим только от самих себя, потому что идем на первом месте.
– «Бернабеу» скандировал ваше имя.
– Это мечта. Я счастлив, потому что я адаптировался к команде, играю так, как хочу, видна моя индивидуальность.
В «Реале» все футболисты – лидеры, здесь собраны лучшие в мире. Нам надо быть едиными, поскольку еще многое нужно выиграть, – сказал нападающий «Реала» в эфире клубного ТВ.
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