Мбаппе о том, что «Бернабеу» скандировал его имя после дубля «Лас-Пальмасу»: «Это мечта, я счастлив. В «Реале» собраны лучшие, теперь мы зависим только от себя, потому что идем первыми»

Килиан Мбаппе высказался после дубля в ворота «Лас-Пальмаса» (4:1).

– Этот матч был важен для нас, мы знали, что произошло вчера в играх «Барселоны» и «Атлетико». Мы хотели победить – и победили. Сложно, когда пропускаешь так рано, но команда правильно отреагировала. Думаю, все фанаты «Реала» остались довольны игрой, ведь мы вышли на первое место.

Мы проиграли Суперкубок Испании , для нас тот матч был очень важен, поскольку это был финал. В Кубке Испании мы играли хорошо, но допустили ошибки и довели дело до дополнительного времени, однако нам хватило характера для того, чтобы победить. Сейчас мы выиграли еще один важный матч и теперь зависим только от самих себя, потому что идем на первом месте.

– «Бернабеу» скандировал ваше имя.

– Это мечта. Я счастлив, потому что я адаптировался к команде, играю так, как хочу, видна моя индивидуальность.

В «Реале» все футболисты – лидеры, здесь собраны лучшие в мире. Нам надо быть едиными, поскольку еще многое нужно выиграть, – сказал нападающий «Реала » в эфире клубного ТВ.