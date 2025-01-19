У Станковича родилась дочь. Тренер «Спартака» покидал сбор по семейным обстоятельствам
Деян Станкович стал отцом в 4-й раз.
Напомним, главный тренер «Спартака» покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам.
Сегодня пресс-служба красно-белых сообщила, что у Станковича и его жены Аниты родилась дочь. Новорожденную девочку назвали Анжела.
У сербского специалиста есть трое сыновей от первого брака – Стефан, Филип и Александр.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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