Станкович об РПЛ: «У «Спартака» есть хорошая возможность. Мы все в одной лодке и плывем в одном направлении. Сейчас будем работать, страдать и отдаваться ради нашей цели»

Деян Станкович рассказал о начале сборов «Спартака» и подготовке команды.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак » занимает 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от «Краснодара» и «Зенита».

– Сборы стартовали, первая тренировка позади, довольны увиденным?

– Наконец-то это произошло! Все действительно с нетерпением ждали, потому что был достаточно долгий период, было достаточное количество дней, думаю, все ребята смогли отдохнуть как следует, набраться сил и энергии, чтобы этот сбор провести как следует.

У нас сейчас действительно есть хорошая возможность [в чемпионате], мы этого не скрываем. Понимаем, что должны сделать. Сейчас, во время этих сборов, очень важно подготовиться максимально наилучшим образом.

– Болельщики, которые посмотрели наши видео с медосмотра и тестов, отмечают в комментариях очень хорошую атмосферу в команде.

– Мы с самого начала нашей работы вложили много сил и времени, чтобы построить и сформировать эту атмосферу не только в команде, но и среди всего штаба, персонала, болельщиков, потому что мы все должны быть в одной лодке и плыть в одном направлении. Это очень важно, и я рад, что так и происходит.

Рад поддержке болельщиков и такой атмосфере. Еще раз повторю: мы все в одной лодке и плывем в одном направлении.

– Как скоро наши тренеры по физподготовке и их изнурительные упражнения снизят количество улыбок на лицах наших игроков?

– Думаю, уже с завтрашнего дня улыбки поубавятся. Я говорю о рабочем процессе, конечно, атмосфера будет хорошей.

Для того, чтобы достичь чего-то, добиться, нужно хорошо поработать, необходимо терпеть, страдать, выкладываться – без этого ничего не бывает. Мы будем работать, терпеть, страдать и отдаваться, чтобы достичь нашей цели, – сказал главный тренер «Спартака» Станкович .