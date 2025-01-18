Деян Станкович покинул сборы «Спартака» по семейным обстоятельствам.

«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», – сообщили в «Спартаке ».

Напомним, в Мир РПЛ «Спартак» идет 3-м, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.