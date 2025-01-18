Станкович покинул сборы «Спартака» по семейным обстоятельствам
Деян Станкович покинул сборы «Спартака» по семейным обстоятельствам.
«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», – сообщили в «Спартаке».
Напомним, в Мир РПЛ «Спартак» идет 3-м, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.
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