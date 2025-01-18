13

Станкович покинул сборы «Спартака» по семейным обстоятельствам

Деян Станкович покинул сборы «Спартака» по семейным обстоятельствам.

«Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее», – сообщили в «Спартаке».

Напомним, в Мир РПЛ «Спартак» идет 3-м, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о «Спартаке»: «Неожиданно, что выдал такую приличную серию и возродил надежды на борьбу за чемпионство. У меня большие сомнения, что продолжит на той же волне»
3616 января, 13:26
«Золотые медали на «Спартак» вешать рано – старт сезона они провалили. «Зенит» и «Краснодар» более надежны». Смородская о красно-белых
3016 января, 09:01
Литвинов о словах Абаскаля, что он «подготовил «Спартак»: «Тренер мог и имеет право говорить так. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет»
416 января, 07:58
Станкович о Кахигао: «Хороший специалист. Видно, что у него есть опыт, что он разбирается, быстро ориентируется»
816 января, 05:19
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – лучший клуб 2024 года по версии IFFHS. «Мадрид» получил приз в пятый раз
1819 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Леганеса», «Барса» против «Хетафе», «Жирона» принимает «Севилью»
1644 минуты назадLive
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
45 минут назадСпецпроект
«Арсенал» хочет подписать Шешко в январе. «Лейпциг» попросит за форварда больше 60 млн фунтов
1649 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» примет «Виллу», «Ман Сити» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
37сегодня, 12:31Live
Анчелотти о словах Симеоне про «Реал» и судейство: «Высказывания для публики. Весь мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории»
57сегодня, 11:54
«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей
6сегодня, 11:47
Джон Толкин извинился за лайки к постам о гендерной идентичности, ковиде и теориях заговора после перехода в «Хольштайн»: «Я уважаю всех людей»
36сегодня, 11:42
Фати 4-й раз подряд не попал в заявку «Барсы». Клуб готов продать игрока
36сегодня, 11:32
Канчельскис призвал вернуться к системе «весна-осень»: «Играем чуть ли не в шубах, в минус 15, зимой болельщики не приходят, холодно на трибунах. Летом нормальная погода, хорошие поля, стадионы»
45сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев о возможном переходе Энрике в «Зенит»: «Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков»
56 секунд назад
«Бавария» – «Вольфсбург». Кейн и Киммих играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
38 минут назад
Пиняев, Тюкавин, Денисов, Батраков и Карпукас – в топ-100 игроков до 23 лет, готовых к топ-5 лиг от CIES. Судаков, Угальде и Бражко попали в топ-20
310 минут назад
Морозов о фото Воробьева с убитыми зайцами: «У меня негативную реакцию это не вызвало. У человека есть разрешение на охоту, имеет право, в чем проблема?»
13 минут назад
Селиховым интересуется команда из ОАЭ. Вратарь «Спартака» также интересен клубам из Саудовской Аравии
530 минут назад
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала играет с «Раднички Ниш»
344 минуты назадLive
Хомуха о «Зените»: «Трансфер Луиса Энрике – бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков»
27сегодня, 12:40
Директора «Боруссии» заявили о доверии Шахину после трех поражений подряд: «По-прежнему поддерживаем Нури»
6сегодня, 12:37
АПЛ прекратила рассмотрение дела о нарушении «Эвертоном» правил прибыльности и устойчивости. Клуб больше не будет подвергаться санкциям за прошлые периоды
3сегодня, 12:23
Товарищеский матч. США против Венесуэлы
2сегодня, 12:12
Рекомендуем