Станкович развелся с женой после 23 лет брака, у пары трое детей. Тренер «Спартака» планирует тайную свадьбу с новой девушкой (Blic)

Деян Станкович развелся с женой после 23 лет брака.

Отношения главного тренера «Спартака» и его бывшей супруги завершились год назад, но известно об этом стало только сейчас, об этом пишет Blic.

У сербского специалиста и Анны Ачимович есть трое сыновей – Стефан, Филип и Александр.

Сообщается, что Деян Станкович уже год находится в отношениях новой девушкой, с которой планирует тайную свадьбу.