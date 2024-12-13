Станкович развелся с женой после 23 лет брака, у пары трое детей. Тренер «Спартака» планирует тайную свадьбу с новой девушкой (Blic)
Деян Станкович развелся с женой после 23 лет брака.
Отношения главного тренера «Спартака» и его бывшей супруги завершились год назад, но известно об этом стало только сейчас, об этом пишет Blic.
У сербского специалиста и Анны Ачимович есть трое сыновей – Стефан, Филип и Александр.
Сообщается, что Деян Станкович уже год находится в отношениях новой девушкой, с которой планирует тайную свадьбу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Blic
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