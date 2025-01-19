Анчелотти одержал 150-ю победу в Ла Лиге. Среди тренеров «Реала» больше было лишь у Мигеля Муньоса

Карло Анчелотти вторым среди тренеров «Реала» одержал 150 побед в Ла Лиге.

Мадридцы разгромили «Лас-Пальмас » (4:1) в 20-м туре чемпионата Испании , одержав 150-ю победу в Ла Лиге под руководством Анчелотти.

Итальянец стал вторым тренером в истории «Реала », достигшим этой отметки – до него это удавалось лишь Мигелю Муньосу.

Среди всех тренеров в истории Ла Лиги Анчелотти занимает 22-е место по числу побед – лидерами являются Луис Арагонес (344 победы), Мигель Муньос (323) и Диего Симеоне (296).