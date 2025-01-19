Алаба вернулся на поле после разрыва «крестов» в декабре 2023-го. Защитник «Реала» вышел во 2-м тайме матча с «Лас-Пальмасом»

Давид Алаба вернулся на поле спустя год после травмы колена.

Защитник «Реала » вступил в игру на 76-й минуте матча с «Лас-Пальмасом » (4:1) в 20-м туре Ла Лиги, заменив Антонио Рюдигера .

Алаба появился на поле впервые с 17 декабря 2023 года. Австриец получил разрыв крестообразной связки левого колена и сопутствующую травму мениска в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1) и перенес две операции на колене.