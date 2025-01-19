«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»

«Реал» одержал 7 побед в 8 матчах за последний месяц.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Лас-Пальмас » (4:1) в чемпионате Испании.

Начиная с 18 декабря мадридцы в различных турнирах также победили «Пачуку», «Севилью», «Валенсию», «Депортива Минера», «Мальорку» и «Сельту». За это время единственное поражение им нанесла «Барселона» в Суперкубке Испании – 2:5.

22 января «Реал » в рамках Лиги чемпионов примет «Лас-Пальмас».