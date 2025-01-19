За удар шипами в бок Васкесу удален вингер «Лас-Пальмаса» Бенито Рамирес

Футболист «Лас-Пальмаса» удален за удар в бок Лукасу Васкесу.

На 64-й минуте вингер Бенито Рамирес получил красную карточку за нанесение повреждения защитнику «Реала ». Решение было принято главным судьей Алехандро Кинтеро после изучения видеоповтора.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»