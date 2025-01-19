«Реал» пропустил самый быстрый гол с 2011 года – от «Лас-Пальмаса» на 27-й секунде

«Реал» пропустил самый быстрый гол более чем за 13 лет.

В матче 20-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» «Лас-Пальмас » открыл счет на 27-й секунде – забил Фабиу Силва.

Пропущенный в сегодняшней игре гол стал для «Реала » самым быстрым во всех турнирах с сентября 2011 года – тогда «Райо Вальекано » смог забить в ворота мадридцев уже на 15-й секунде матча чемпионата Испании.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (3:1, перерыв).