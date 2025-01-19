«Реал» пропустил самый быстрый гол с 2011 года – от «Лас-Пальмаса» на 27-й секунде
«Реал» пропустил самый быстрый гол более чем за 13 лет.
В матче 20-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» «Лас-Пальмас» открыл счет на 27-й секунде – забил Фабиу Силва.
Пропущенный в сегодняшней игре гол стал для «Реала» самым быстрым во всех турнирах с сентября 2011 года – тогда «Райо Вальекано» смог забить в ворота мадридцев уже на 15-й секунде матча чемпионата Испании.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (3:1, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем