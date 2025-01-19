«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»

Луис Мигель Каррьон высказался о критике работы Карло Анчелотти в «Реале».

– Считаете ли вы глупостью ставить под сомнение Анчелотти?

– Таков этот футбольный мир. В хороший день ты кажешься лучшим, а в следующий – худшим.

Он один из лучших тренеров в мире, его титулы подтверждают это, и я нахожу очень неправильным пренебрежение, с которым к нему относятся, когда говорят, что он простой тренер и хороший менеджер.

Его фигура достойна гораздо большего уважения. Невозможно перейти от белого к черному за одну секунду.

– Как вы думаете, Флик выиграл у него оба тактических поединка?

– В Саудовской Аравии (в финале Суперкубка Испании, 5:2 – Спортс’‘) «Барса» сломала игру двумя быстрыми и результативными передачами, но нельзя сказать, что мадридцы совсем плохо поработали. Дело в том, что часто все идет не так, как вы планируете.

Случай с Анчелотти похож на случай с Висенте Дель Боске . Несмотря на все, чего он добился, существовала широко распространенная теория, что за его командами не стоит большой работы, и это абсурдно. Нельзя выиграть так много таких важных титулов без серьезной и хорошей работы, – заявил воспитанник «Барселоны» и экс-тренер «Лас-Пальмаса» Каррьон.