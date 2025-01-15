Анчелотти о поражении в класико: «Реал» пострадал, но не затонул – мы сыграли плохо, но это лишь один матч. Я доверяю всем игрокам, особенно тем, кто сейчас не в лучшей форме»

Карло Анчелотти доверяет игрокам «Реала», несмотря на поражение в класико.

Завтра мадридцы сыграют с «Сельтой» в 1/8 финала Кубка Испании. В предыдущем матче «Реал» уступил «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка.

– Первый матч года на «Бернабеу». Какой игры вы ожидаете?

– Это важная возможность после неудачного матча, от которого мы сильно пострадали. Но не затонули. Мы должны отреагировать. Это будет хороший матч против хорошего соперника. Команда может показать мощную реакцию после недавней игры.

– Поражение – это шаг назад?

– Это шаг назад, но мы должны двигаться дальше. Сезон еще впереди, у нас хорошие позиции во всех турнирах. Это был плохой матч, мы допустили много ошибок. Мы проанализировали их и нашли решение. Нужно двигаться дальше.

– Вы говорили, что нынешний состав лучше, чем в прошлом сезоне. Чем именно?

– Они молоды, энергичны, у нас есть качество и целеустремленность. Они не всегда могут это показать, но это команда абсолютной ценности, и я полностью в ней уверен. Они выиграли Межконтинентальный кубок, Суперкубок Европы, они борются.

Мы провели плохой матч... Мы расплачиваемся за все хорошее сделали раньше – это дорого нам обошлось, но это лишь один матч. Как всегда, мы будем бороться до конца. У каждого может быть свое мнение, но я по-прежнему полностью доверяю всем своим игрокам, особенно тем, кто в данный момент не в лучшей форме.

– Проблема в игре или в отношении? Чего не хватает команде?

– Я должен прояснить одну вещь – это пресс-конференция, а не дебаты. Обсуждения я провожу с тренерским штабом и своими игроками. Здесь, как мне кажется, не самое подходящее место для дискуссии, – сказал главный тренер «Реала ».