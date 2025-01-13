У Анчелотти 17 побед, 17 поражений и 6 ничьих в матчах с «Барселоной» и «Атлетико» во главе «Реала». Зидан проиграл 4 из 24 матчей против них
«Реал» при Анчелотти побеждает «Барсу» и «Атлетико» так же часто, как и уступает.
Действующие чемпионы Испании были разгромлены «блауграной» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:5.
За время работы во главе «Реала» Карло Анчелотти встречался с «Барселоной» и «Атлетико» 40 раз. 17 из этих матчей выиграны, 17 – проиграны, еще в 6 была ничья.
Для сравнения, у Зинедина Зидана было 10 побед, 10 ничьих и 4 поражения на посту главного тренера «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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