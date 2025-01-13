Карло Анчелотти: «Барселона» была лучше и заслужила победу. «Реал» играл плохо с первой до последней минуты. Оставшись в большинстве, ничего не могли создать»
– Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.
– Как бы вы оценили игру Лукаса и Тчуамени?
– Я бы не хотел никого выделять. Мы плохо играли в защите. Команде не хватало компактности. Надо обороняться лучше.
– Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?
– Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч.
– Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?
– Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал.
– Не казалось ли вам, что вы ошиблись?
– В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас, – сказал главный тренер «Реала».
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