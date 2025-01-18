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  • В контракте Холанда с «Ман Сити» появятся отступные в 2029-м или 2030-м. Это «значительная сумма», которая будет постепенно уменьшаться (As)
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В контракте Холанда с «Ман Сити» появятся отступные в 2029-м или 2030-м. Это «значительная сумма», которая будет постепенно уменьшаться (As)

В контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити», возможно, появятся отступные.

Ранее сообщалось, что отступных в 10-летнем контракте норвежского форварда нет. Но, по данным As, они все же появятся. Когда точно – неизвестно. Вероятно, летом 2029 года или 2030-го. Отмечается, что это «значительная сумма денег», которая будет уменьшаться с течением времени.

Холанд ранее продлил контракт с «Ман Сити» до 2034 года. Сообщалось, что футболист будет получать 500 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов.

Опубликовано: Sports
Источник: https://as.com/futbol/primera/haaland-sigue-teniendo-la-llave-hay-clausula-liberatoria-n/
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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