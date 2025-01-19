Экс-арбитр Фернандес о пощечине Бальде: «Сила незначительна. Это не красная»

Экс-арбитр Фернандес не считает, что Алехандро Бальде стоило давать красную.

«Примененная сила незначительна. Это не красная карточка», – написал бывший судья Павел Фернандес в соцсетях.

Вчера «Барселона » сыграла вничью с «Хетафе » (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

В добавленное ко второму тайму время Алехандро Бальде попытался обыграть Исмаэля Бекушу, вышедшего на 92-й минуте игры, и прострелить.

Защитник «Барсы» прострелил мимо ворот, мяч не задел защитника «Хетафе », и тот эмоционально стал праздновать неточный навес прямо перед соперником.

В ответ на это Бальде дал легкую пощечин у Бекуше, в результате чего тот упал на газон, держась за лицо. Этот инцидент привел к небольшой стычке на поле, а также спровоцировал конфликт главных тренеров команд.

Ханси Флик и Пепе Бордалас получили по желтой карточке. Бальде, Бекуше, а также вингеру «Барселоны» Рафинье тоже были показаны желтые главным судьей матча Пабло Гонсалесом Фуэртесом.