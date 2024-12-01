Экс-судья Фернандес о фоле на Кубарси в штрафной «Лас-Пальмаса»: «Недостаточно для пенальти. Мармоль касается его ноги, когда оба бегут параллельно мячу»
Павел Фернандес не считает, что «Барселона» заслужила пенальти с «Лас-Пальмасом».
Каталонцы уступили в матче 15-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. На 87-й минуте защитник «блауграны» Пау Кубарси упал в штрафной гостей после контакта с Микой Мармолем. Арбитр Адриан Вега не указал на точку, ВАР не вмешался.
«Мика Мармоль касается ноги Кубарси в штрафной, в то время как они оба бегут параллельно мячу.
Этого недостаточно, чтобы назначить пенальти», – отметил бывший арбитр Павел Фернандес.
Экс-судья Итурральде заявил, что «Барса» должна была бить пенальти в конце игры с «Лас-Пальмасом»: «Кубарси наступили на ахилл»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости