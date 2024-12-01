Экс-судья Фернандес о фоле на Кубарси в штрафной «Лас-Пальмаса»: «Недостаточно для пенальти. Мармоль касается его ноги, когда оба бегут параллельно мячу»

Павел Фернандес не считает, что «Барселона» заслужила пенальти с «Лас-Пальмасом».

Каталонцы уступили в матче 15-го тура Ла Лиги со счетом 1:2. На 87-й минуте защитник «блауграны» Пау Кубарси упал в штрафной гостей после контакта с Микой Мармолем . Арбитр Адриан Вега не указал на точку, ВАР не вмешался.

«Мика Мармоль касается ноги Кубарси в штрафной, в то время как они оба бегут параллельно мячу.

Этого недостаточно, чтобы назначить пенальти», – отметил бывший арбитр Павел Фернандес.

Экс-судья Итурральде заявил, что «Барса» должна была бить пенальти в конце игры с «Лас-Пальмасом»: «Кубарси наступили на ахилл»