Экс-судья Фернандес о пенальти «Реалу»: «У Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить Колашинаца. Это не 11-метровый»
Павел Фернандес считает, что в ворота «Реала» неверно назначен пенальти.
Орельен Тчуамени сбил защитника «Аталанты» Сеада Колашинаца в своей штрафной в конце первого тайма игры 6-го тура Лиги чемпионов (3:2, второй тайм).
«Мне не кажется, что это пенальти. Да, контакт есть, но у Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить соперника», – заявил бывший судья Павел Фернандес.
Фото: кадр из трансляции Sky Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости