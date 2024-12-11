Экс-судья Фернандес о пенальти «Реалу»: «У Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить Колашинаца. Это не 11-метровый»

Павел Фернандес считает, что в ворота «Реала» неверно назначен пенальти.

Орельен Тчуамени сбил защитника «Аталанты» Сеада Колашинаца в своей штрафной в конце первого тайма игры 6-го тура Лиги чемпионов (3:2, второй тайм).

«Мне не кажется, что это пенальти. Да, контакт есть, но у Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить соперника», – заявил бывший судья Павел Фернандес.

Фото: кадр из трансляции Sky Sport