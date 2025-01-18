Селиховым интересуется команда из ОАЭ. Вратарь «Спартака» также интересен клубам из Саудовской Аравии
Александром Селиховым интересуются клуб из ОАЭ.
По данным «РБ Спорт», переговоры с представителями вратаря «Спартака» состоятся на следующей неделе. Ранее также сообщалось об интересе к Селихову со стороны клубов из Саудовской Аравии.
Напомним, контракт Александра Селихова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Ранее была информация, что красно-белые могут расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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