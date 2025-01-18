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Селиховым интересуется команда из ОАЭ. Вратарь «Спартака» также интересен клубам из Саудовской Аравии

Александром Селиховым интересуются клуб из ОАЭ.

По данным «РБ Спорт», переговоры с представителями вратаря «Спартака» состоятся на следующей неделе. Ранее также сообщалось об интересе к Селихову со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, контракт Александра Селихова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Ранее была информация, что красно-белые могут расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Селихов
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСпартак
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