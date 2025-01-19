Конте о лидерстве «Наполи»: «Команда научилась справляться с трудностями, несмотря на травмы и трансферы. Они подкосили бы любого, но мы держимся»

Антонио Конте прокомментировал лидерство «Наполи» в Серии А.

Тренер неаполитанцев высказался после матча с «Аталантой» (3:2).

«Перед матчем я уже говорил, что соперник сильно прибавил. Не забывайте, что пару месяцев назад мы пропустили дома от «Аталанты» три гола (0:3). Сегодняшний матч был совершенно иным во всех аспектах. Тогда [в ноябре] я предполагал, что мы сильно прибавим, но не ожидал, что мы вновь встретимся с ними так скоро.

Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моем распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде», – сказал тренер «Наполи ».