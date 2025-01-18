Гурцкая о комментаторах: «Слушаю Неценко – кажется, что опять умер Брежнев. Если Карпин считает себя идеальным комментатором, пусть возьмет 4 матча ЛЧ – мы послушаем»
Тимур Гурцкая оценил слова Валерия Карпина про комментаторов.
«Валерий Георгиевич не мерило, он не может создать идеального комментатора. Ему нравится одно, он, может, смотрит с выключенным звуком. А кому-то нравится, например, Шнякин. Кому-то Нагучев или Генич. И у каждого есть своя фишка. Я на стороне комментаторов.
Если Валерий Георгиевич считает, что он идеальный комментатор, пусть возьмет четыре матча Лиги чемпионов, проведет – и мы послушаем, как он комментирует. Мне не нравится чей-то комментарий – я выключаю.
Неценко, например, слушаю – мне кажется, что опять умер Брежнев. Я выключаю. Когда Костя комментирует, даже когда Тимур Журавель комментирует, который не глубоко погружен в футбол и какие-то нюансы не знает, мне нравится», – сказал футбольный агент.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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