Гурцкая о комментаторах: «Слушаю Неценко – кажется, что опять умер Брежнев. Если Карпин считает себя идеальным комментатором, пусть возьмет 4 матча ЛЧ – мы послушаем»

Тимур Гурцкая оценил слова Валерия Карпина про комментаторов.

«Валерий Георгиевич не мерило, он не может создать идеального комментатора. Ему нравится одно, он, может, смотрит с выключенным звуком. А кому-то нравится, например, Шнякин . Кому-то Нагучев или Генич . И у каждого есть своя фишка. Я на стороне комментаторов.

Если Валерий Георгиевич считает, что он идеальный комментатор, пусть возьмет четыре матча Лиги чемпионов, проведет – и мы послушаем, как он комментирует. Мне не нравится чей-то комментарий – я выключаю.

Неценко, например, слушаю – мне кажется, что опять умер Брежнев. Я выключаю. Когда Костя комментирует, даже когда Тимур Журавель комментирует, который не глубоко погружен в футбол и какие-то нюансы не знает, мне нравится», – сказал футбольный агент.