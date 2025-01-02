Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о критике Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях. Зрителю такой формат интересен»
Ольга Петрикова оценила критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.
«В последнее время комментаторы стали более свободными в своих выражениях. Сейчас новое время на ТВ, все меняется. Возможно, это и не устраивает многих.
Хотя, если говорить о Валерии Георгиевиче, он сам особо не церемонится в выражениях. Такой пинг-понг получается, понимаете. Мне нравится такой формат, да и зрителю, уверена, это интересно», – сказала ведущая «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
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