Баста о желании сыграть с «Ростовом»: «Когда залетный клуб сбивает шапку – это сильно приземляет. Дядь Валера, мы вас ждем»
Баста хочет, чтобы его СКА сыграл с «Ростовом».
«Мне бы было интересно сыграть, допустим, с «Ростовом» или пусть будет «Ростов-2», без разницы. Просто интересно в целом вообще понять, под каким углом, в каком разрезе можно смотреть за футболом.
Когда какие-то залетные клубы сбивают шапку – это сильно приземляет и заставляет задуматься. Это очень крутая история. Дядь Валера, мы вас ждем», – сказал репер и президент СКА.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Итоги года для СКА
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