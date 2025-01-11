Баста о желании сыграть с «Ростовом»: «Когда залетный клуб сбивает шапку – это сильно приземляет. Дядь Валера, мы вас ждем»

Баста хочет, чтобы его СКА сыграл с «Ростовом».

«Мне бы было интересно сыграть, допустим, с «Ростовом » или пусть будет «Ростов-2», без разницы. Просто интересно в целом вообще понять, под каким углом, в каком разрезе можно смотреть за футболом.

Когда какие-то залетные клубы сбивают шапку – это сильно приземляет и заставляет задуматься. Это очень крутая история. Дядь Валера, мы вас ждем», – сказал репер и президент СКА.