Дзюба и Слуцкий сходили на шоу «Что было дальше?». Артем отказался обращаться к Карпину: «Боюсь, щас ####### и точно закончу в сборной»

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий приняли участие в шоу «Что было дальше?».

Один из ведущих Нурлан Сабуров спросил Дзюбу, играет ли он еще за сборную.

Сабуров: Ты сейчас за сборную не играешь?

Слуцкий: Какая болезненная тема.

Дзюба: Они сейчас тоже особо не играют.

Сабуров: Может, пару слов главному тренеру Карпину?

Дзюба: Нет, я боюсь, щас ####### [скажу невпопад] и точно закончу.

Слуцкий: И Карпин вызовет Кержакова, чтобы тот забил гол Брунею.

Дзюба: Я думаю, Саша уже не в состоянии забить, хотя Брунею забьет ##### [нахрен].

Артем Дзюба и Александр Кержаков делят между собой бомбардирский рекорд сборной России – по 30 голов. Кержаков завершил карьеру в 2017 году.