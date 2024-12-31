Дзюба и Слуцкий сходили на шоу «Что было дальше?». Артем отказался обращаться к Карпину: «Боюсь, щас ####### и точно закончу в сборной»
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий приняли участие в шоу «Что было дальше?».
Один из ведущих Нурлан Сабуров спросил Дзюбу, играет ли он еще за сборную.
Сабуров: Ты сейчас за сборную не играешь?
Слуцкий: Какая болезненная тема.
Дзюба: Они сейчас тоже особо не играют.
Сабуров: Может, пару слов главному тренеру Карпину?
Дзюба: Нет, я боюсь, щас ####### [скажу невпопад] и точно закончу.
Слуцкий: И Карпин вызовет Кержакова, чтобы тот забил гол Брунею.
Дзюба: Я думаю, Саша уже не в состоянии забить, хотя Брунею забьет ##### [нахрен].
Артем Дзюба и Александр Кержаков делят между собой бомбардирский рекорд сборной России – по 30 голов. Кержаков завершил карьеру в 2017 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Что было дальше?»
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