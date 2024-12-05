Трамп о КЧМ-2025 в США: «Инфантино – победитель, он президент, и я президент. Это будет фантастическое событие»
Дональд Трамп высказался о предстоящем клубном чемпионате мира в США.
Сегодня в Майами проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 года, в котором примут участие 32 клуба. Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
«Это событие обещает быть невероятным. Я постараюсь присутствовать, если смогу.
Джанни [Инфантино] – победитель. Он президент, и я президент. Это будет фантастическое событие. Спасибо всем, желаю хорошо провести время», – сказал избранный президент США в видеообращении, показанном перед началом жеребьевки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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