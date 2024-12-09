«На Россию через спорт пытаются давить. За Ельцина и Брежнева мне было стыдно, а Путин все делает правильно. Макронов и шольцов не признаю». Ловчев о бане команд РФ
С 2022 года российские клубы и сборные не выступают в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
«Времена, когда спорт был вне политики, прошли. Через спорт на нас пытаются давить. Я не политик, но, когда вижу макронов и шольцов, не могу нормально признавать их.
Вопрос о возвращении российских клубов зависит как раз от этих людей. Пока эти люди не уйдут и не придут ветераны, ничего не изменится. В Англии еще клоун – имя его не помню – на тарзанке катался.
За них мне стыдно! Мне было когда-то стыдно за Ельцина и Брежнева – не за их политику, а за поведение. А за нашего нынешнего президента мне не стыдно – он просто делает все правильно.
Инфантино относится к нам хорошо – благодаря России он стал президентом ФИФА и провел хороший чемпионат мира в 2018 году. Но мы многого не знаем, что происходит за кадром», – заявил сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
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