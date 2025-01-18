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Шаронов о ситуации с Бителло и Мендесом: «Надо вкладывать деньги не в иностранцев, а в инфраструктуру, академии, манежи и обучение наших тренеров»

Роман Шаронов высказался о ситуации с Бителло и Виктором Мендесом.

Эти легионеры не прибыли в расположение «Динамо» и «Крылья Советов» соответственно.

«Естественно, Бителло и Мендес показали непрофессиональный подход по отношению к своим клубам. Это свидетельствует о том, что нам нужно развивать футбол в несколько ином направлении. То есть необходимо вкладывать деньги не в иностранцев, а в инфраструктуру, академии, манежи и обучение наших тренеров, чтобы появлялось больше сильных российских игроков.

Если легионеры демонстрируют такое отношение к российскому футболу, надо задуматься, куда вкладывать деньги. Есть другие места, куда можно вложить деньги, которые принесут больше пользы. Понятно, что это не даст мгновенный положительный результат сейчас, но я говорю о долгосрочной перспективе», – сказал экс-защитник «Рубина».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoРоман Шаронов
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoФелипе Мендес
logoКрылья Советов
logoЦСКА
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