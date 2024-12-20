«У «Локо» появляются воспитанники, а у «Зенита» почему-то нет. Хотя академия у них не последняя». Шаронов о молодых игроках

Роман Шаронов сравнил развитие молодых игроков в «Локомотиве» и «Зените».

«У «Локомотива» появляются воспитанники, а у питерцев почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия. Понятно, что «Зенит » ставит свои задачи, но я вижу по-другому развитие футбола в стране в целом.

Политика «Локомотива » мне ближе, если говорить про развитие футбола исходя из реалий, в которых мы живем», — сказал бывший игрок и тренер «Рубина».