«У «Локо» появляются воспитанники, а у «Зенита» почему-то нет. Хотя академия у них не последняя». Шаронов о молодых игроках
Роман Шаронов сравнил развитие молодых игроков в «Локомотиве» и «Зените».
«У «Локомотива» появляются воспитанники, а у питерцев почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия. Понятно, что «Зенит» ставит свои задачи, но я вижу по-другому развитие футбола в стране в целом.
Политика «Локомотива» мне ближе, если говорить про развитие футбола исходя из реалий, в которых мы живем», — сказал бывший игрок и тренер «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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