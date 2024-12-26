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Шаронов может возглавить «Макслайн». Клуб впервые вышел в Высшую лигу Беларуси

Роман Шаронов – основной кандидат на пост тренера белорусского «Макслайна».

По данным Metaratings.ru, витебский клуб начал переговоры с 48-летним специалистом после отказа экс-тренера «Велеса» Дениса Бушуева.

«Макслайн» – единственный полностью частный клуб в Беларуси. По итогам минувшего сезона команда заняла второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в элитный дивизион.

Шаронов ранее возглавлял «СКА-Хабаровск» и «Рубин».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoРоман Шаронов
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logoМакслайн
logoвысшая лига Беларусь
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