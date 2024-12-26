Шаронов может возглавить «Макслайн». Клуб впервые вышел в Высшую лигу Беларуси
Роман Шаронов – основной кандидат на пост тренера белорусского «Макслайна».
По данным Metaratings.ru, витебский клуб начал переговоры с 48-летним специалистом после отказа экс-тренера «Велеса» Дениса Бушуева.
«Макслайн» – единственный полностью частный клуб в Беларуси. По итогам минувшего сезона команда заняла второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в элитный дивизион.
Шаронов ранее возглавлял «СКА-Хабаровск» и «Рубин».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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