Шаронов может возглавить «Макслайн». Клуб впервые вышел в Высшую лигу Беларуси

Роман Шаронов – основной кандидат на пост тренера белорусского «Макслайна».

По данным Metaratings.ru, витебский клуб начал переговоры с 48-летним специалистом после отказа экс-тренера «Велеса» Дениса Бушуева.

«Макслайн » – единственный полностью частный клуб в Беларуси. По итогам минувшего сезона команда заняла второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в элитный дивизион.

Шаронов ранее возглавлял «СКА-Хабаровск» и «Рубин».