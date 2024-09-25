Шаронов про Батракова: «Он занимал последнее место по тестам на физическую готовность, но отличался пониманием игры и работой с мячом. Для меня нонсенс, что детей маленького роста убирают из команды»

Роман Шаронов вспомнил о работе с Алексеем Батраковым.

– «Пари НН» – «Локомотив»: героем опять стал Батраков. Как вы объясняете то, что с ним происходит?

– «Локомотив » решил развивать своих – это хорошо. Что касается Батракова, то мне много про него рассказывал мой ассистент Румянцев, с которым мы вместе работали в Хабаровске.

Одна из тем – тесты на физическую готовность. Батраков занимал последнее место в команде по этому показателю. Но при этом отличался от остальных пониманием игры и работой с мячом. Очень рад, что ему дали возможность и не сломали.

Я сейчас часто вижу, что детей маленького роста убирают из команды из-за недостаточной физической подготовки. Для меня этот нонсенс. Так что Батракову точно повезло с тренерами, которые не отчислили его, а развивали талант. Еще отмечу ментальность – он всегда был командным игроком и капитаном. Сейчас он в правильной команде.

– Его сейчас вовсю хвалят. Как избежать звездной болезни?

– Важно, как он себя ведет, как на все это будут реагировать тренер и партнеры. Но надеюсь, ему поможет та самая ментальность.

– «Локомотив» с точки зрения футбола – этот тот стиль, который вам близок?

– Здорово, что Галактионов поверил в этот проект с развитием молодежи. Он смелый тренер и доказывал это не раз. И ставит он футболистов в состав, исходя из того, что они показывают себя на тренировках. Мне эта история симпатична. И политика клуба правильная, – сказал бывший главный тренер «Рубина» и «СКА Хабаровск ».